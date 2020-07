Prefeito de Faxinal do Soturno participa de reunião na Educação

Na manhã da última quinta-feira, dia 2 de julho, o prefeito Clovis Alberto Montagner participou de uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno. O encontro foi realizado seguindo todos os cuidados de prevenção ao Coronavírus e contou com a participação da titular da pasta, Carmem Zacarias, além das diretoras e coordenadoras pedagógicas das escolas municipais de Faxinal do Soturno.

Na ocasião, foi feita uma avaliação do modelo de educação à distância adotado em razão da pandemia de Covid-19. Desde a segunda quinzena do mês de março, os alunos estão recebendo atividades impressas para serem realizadas em casa, com o auxílio dos familiares. Posteriormente, o material retorna aos educandários, para correção. Ainda na reunião, o prefeito Clovis esclareceu dúvidas relacionadas a situação funcional dos professores.

A partir do dia 20 de julho, os professores e auxiliares da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Beija-Flor irão retomar as atividades presenciais, com 50% da carga horária, seguindo a normativa de retorno gradual presencial.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno