Prefeito de Faxinal do Soturno cumpre agenda em Porto Alegre

Nesta quarta-feira, dia 7 de julho, o prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, que também preside o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) esteve em Porto Alegre. Na capital do Estado, cumpriu agenda nas secretarias da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e de Articulação e Apoio aos Municípios, e no gabinete do deputado estadual Beto Fantinel. A gestora de projetos do Condesus, Juliana Vendruscolo, também participou das reuniões.

Conforme o prefeito Clovis, com o Secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato, foi tratado sobre o Negocia RS, um programa de dação em pagamento com o objetivo de quitar débitos de saúde do Governo do Estado. Faxinal do Soturno ter cerca de R$ 680 mil para receber e, este valor será pago por meio da transferência de patrimônio, ou seja, prédios públicos estaduais serão repassados ao Município. Também esteve em pauta o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA/RS), lançado recentemente pelo Governo Estadual.

Já com a Secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, foi solicitada a prorrogação do convênio de cedência da escavadeira hidráulica do Estado para o Condesus. A máquina está atendendo os nove municípios que integram o Consórcio desde 2018 e foi pedida a permanência até dezembro de 2022. Por último, no gabinete do deputado Beto Fantinel, o encontro teve como tema a Quarta Colônia de Imigração Italiana, com o objetivo de destacar, por meio de projeto de lei, a importância da região para a paleontologia.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno