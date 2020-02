Prefeito de Faxinal do Soturno cumpre agenda em Brasília

Na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, viajou para Brasília, com o intuito de pleitear a liberação de recursos para o município, para projetos já cadastrados no Sistema de Convênios (Siconv). A agenda na capital federal contou com audiências em ministérios e gabinetes de senador e deputados federais.

O principal compromisso foi na terça-feira, dia 11 de fevereiro, pela manhã, quando o prefeito Clovis participou de audiência no Ministério do Turismo, juntamente com a secretária executiva do Condesus Valserina Bulegon Gassen e a coordenadora de Desenvolvimento Regional e Cidadania da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Graciele Sell. Na ocasião, também estiveram presentes a coordenadora geral do Ministério, Nicole Ferreira Facuri, e o chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Cidadania, Beto Fantinel.

De acordo com o chefe do Executivo faxinalense, o assunto predominante foi a estruturação do projeto do Geoparque da Quarta Colônia, que será submetido para manifestação do Ministério do Turismo, para posteriormente ser encaminhado ao Itamaraty para análise. Após esta tramitação, o projeto deve seguir para a sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Paris, na França.

Nos três dias em Brasília , o prefeito Clovis ainda participou de audiências no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no Ministério da Cidadania, no Ministério do Desenvolvimento Regional, no Ministério da Saúde, no gabinete do senador Luiz Carlos Heinze e em diversos gabinetes de deputados federais.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno