Prefeito de Dona Francisca toma posse como presidente da Junta de Serviço Militar

O prefeito, Olavo José Cassol, foi empossado como presidente da Junta de Serviço Militar de Dona Francisca nesta terça-feira, dia 23, durante uma solenidade realizada junto a Prefeitura de Dona Francisca. Na oportunidade o prefeito fez o juramento e assinou o Compromisso de Posse, que prevê o cumprimento dos deveres relativos ao serviço militar.

A posse de presidente da Junta de Serviço Militar (JSM) é um ato previsto na Legislação, no qual o prefeito formaliza o seu compromisso com relação aos encargos do Serviço Militar, que consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas pelas Forças Armadas (Exercito, Marinha e Aeronáutica) na Defesa Nacional.

A Junta Militar é responsável pelo serviço de alistamento dos jovens do sexo masculino de 18 anos, prestando todo tipo de atendimento relativo à obtenção de documentos de natureza militar.

O alistamento deve ser realizado por todo jovem brasileiro, do sexo masculino, no período de 1º de janeiro até 30 junho do ano em que o cidadão completar dezoito anos, podendo ser realizado pelo site www.alistamento.eb.mil.br ou na Junta Militar do seu município. Caso esteja residindo no Exterior, deverá procurar os consulados ou as embaixadas do Brasil.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca