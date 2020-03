Prefeito de Agudo solicita a perfuração de poços e ampliação de redes de água

Com a estiagem prolongada os agricultores do interior começam a contabilizar as perdas em suas produções na agricultura e bovinocultura de leite, gerada pela falta de água.

Na quinta-feira, dia 5 de março, o prefeito de Agudo, Valério Trebien, participou de uma audiência na Secretaria de Obras e Habitação com o objetivo de solicitar a perfuração de dois poços artesianos, um no Cerro dos Behling, para atender aproximadamente 100 famílias, onde hoje existe rede instalada, abastecida por fonte drenada, que secou, e o outro em Rincão do Mosquito para atender cerca de 70 famílias.

Também foi solicitado recursos para a rede de água na região de Cerro da Igreja.

Fonte: Prefeitura de Agudo