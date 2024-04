Prefeito de Agudo sanciona lei para redefinição salarial dos Conselheiros Tutelares

O prefeito de Agudo, Luis Henrique Kittel, sancionou na manhã desta quarta-feira, dia 3, a Lei nº 2516/2024, que redefine a remuneração mensal dos Conselhos Tutelares do município. O pleito era uma demanda histórica dos profissionais da área.

Agora, os profissionais receberão um valor equivalente a 3,5 Padrões de Referência – PR, um aumento significativo em comparação ao modelo anterior, reconhecendo de forma justa o papel essencial desempenhado pelos Conselheiros Tutelares na proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

O valor mensal passará de R$ 2.278,35 para R$ 3.189,69. Esse reajuste salarial reflete não apenas um aumento financeiro, mas também um sinal de valorização e respeito pelo trabalho realizado por esses profissionais em nossa comunidade. Com essa medida, espera-se fortalecer a eficácia do trabalho dos Conselheiros em benefício da infância e adolescência no município.

Para o prefeito Luís Henrique Kittel, a sanção da lei é um passo significativo na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva para todos, e na proteção dos direitos das crianças.

“Com essa medida, vamos fortalecer a eficácia do trabalho dos Conselheiros em benefício da infância e adolescência no nosso Agudo”, destaca Kittel.

O ato aconteceu no gabinete do prefeito e contou com a presença de autoridades municipais, Conselheiros Tutelares, representantes do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente (Comdica), dentre outros.

Fonte: Prefeitura de Agudo