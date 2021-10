Prefeito de Agudo esteve em Brasília para debater sobre a obra da Escola de Educação Infantil que está paralisada

Na semana passada Luís Henrique Kittel, prefeito de Agudo, juntamente com o chefe de gabinete Fernando Dickow e Emanueli Unfer, secretária municipal de Educação e Desporto, estiveram em Brasília pelo período de três dias, onde levaram algumas demandas do município para serem debatidas com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no Governo Federal.

Entre as pautas apresentadas na capital federal, a principal delas foi sobre a obra da creche ProInfância, que foi iniciada em 2014 e está parada desde 2015, quando a empresa responsável pela obra da escola, decretou falência e abandonou a construção. Esta foi à segunda vez que o prefeito vai até Brasília para tratar deste assunto, a outra havia sido em junho deste ano.

A obra da futura creche ProInfância B, está localizada na Avenida Euclides Kliemann, esquina com a Rua Marechal Floriano, abrangendo uma área de 1.237,09m², orçado na época em R$1.512.540,41, com recursos do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância), do Ministério da Educação (Mec), por meio do FNDE.

Conforme Kittel, a ideia apresentada em Brasília foi de achar a melhor solução para a creche, que é a de salvar a obra que está paralisada ou encontrar um novo local para idealizar esta obra da escola.