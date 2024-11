Prefeito de Agudo assina convênio com o Estado para aquisição de veículos e fortalecimento da agricultura

Na manhã desta segunda-feira, dia 25, o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, oficializou a assinatura de um convênio com o Governo do Estado para a aquisição de novos veículos destinados ao setor agrícola. A cerimônia foi realizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, com a presença do Secretário Estadual de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti.

O investimento tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e estimular a agroindustrialização no município. “Esse investimento reafirma o nosso compromisso em promover ações que priorizem o fortalecimento do setor agrícola, considerado um dos pilares do município, e em buscar parcerias que gerem impacto positivo na vida da nossa população”, destacou Kittel.

O convênio, que soma mais de R$ 150 mil, é fruto dos recursos da Consulta Popular 2023/2024, com contrapartida financeira garantida pela Prefeitura de Agudo. O Secretário Vilson Covatti destacou a relevância do engajamento comunitário para a conquista. “Essa conquista é resultado do esforço coletivo e do engajamento de todos os cidadãos que participaram da Consulta Popular, demonstrando o poder da união em prol do desenvolvimento local”, disse Covatti.

Com o convênio firmado, o município aguarda agora o repasse dos recursos do Governo do Estado para a conta da Prefeitura e a autorização da Câmara de Vereadores para a suplementação orçamentária. Após a conclusão desses trâmites, será dado início ao processo de compra dos veículos, que ficarão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura.

Fonte: Prefeitura de Agudo