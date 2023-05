Prefeito de Agudo assina adesão a projetos de desburocratização e empreendedorismo

O prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, assinou a adesão ao programa RS Digital, onde o Governo do Estado apoiará as prefeituras na ampliação da oferta de serviços digitais à população, com base na estratégia digital da plataforma rs.gov.br.

O programa tem o propósito de ressignificar a relação das pessoas com governos de todas as esferas e se propõe a apoiar os municípios em sua jornada de transformação digital. A plataforma de serviços integrados irá proporcionar aos contribuintes maneiras simples de acessar os serviços digitais do Governo do Estado e ampliar aos serviços do município.

Conforme Kittel, o apoio do Estado para a ofertas de serviços digitais no município é essencial. “Essa é um forma de garantir mais comodidade aos cidadãos, facilitando a vida das pessoas e desburocratizando serviços para os agudenses”, explicou o gestor.

O prefeito também assinou a intenção de aderir à plataforma Tudo Fácil Empresas – TFE. Para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Agudo, Djulia Ziemann, a plataforma vai garantir melhores condições a quem quer empreender. “A Tudo Fácil Empresas será um salto no âmbito da desburocratização, quando incentivamos o desenvolvimento econômico, garantimos mais renda e emprego”, destaca Djulia.

O objetivo principal da “Tudo Fácil” é incentivar um ambiente empreendedor e dispor um serviço que prevê a abertura de empresas em até 10 minutos, em um único site e de forma totalmente gratuita.

Ao abrir sua empresa pela plataforma, o empreendedor já saíra com todos os documentos necessários para iniciar sua vida profissional como a dispensa dos licenciamentos, inscrição municipal e estadual e a análise de endereçamento.

O ato de adesão ao “RS Digital” e de interesse ao “Tudo Fácil Empresas” aconteceu durante a programação do Fórum de Secretários Estaduais de Desenvolvimento Econômico, no Recanto Maestro, com a presença do Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Fonte: Prefeitura de Agudo