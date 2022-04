Prefeito de Agudo anuncia ampliação de atendimentos em unidades de saúde do município

O prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, anunciou na última quinta-feira, dia 31, que a partir desta semana as Unidades de Saúde do município terão mudanças nos horários e dias de atendimento.

O Posto de Saúde Central terá o horário estendido, passando a funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h, e o atendimento também será ampliado nas Unidades de Saúde do interior do município. As medidas integram as ações de melhorias na área da saúde pautadas no planejamento de governo.

Na Unidade de Saúde da Nova Bôemia o atendimento será realizado durante manhã e tarde, nas segundas e quintas-feiras. Na Linha dos Pomeranos será na terça-feira de manhã e na sexta-feira pela tarde. Na Picada do Rio, o atendimento acontecerá na terça-feira pela tarde e na sexta-feira pela manhã.

“É uma notícia muito importante. Saúde é prioridade para o nosso governo”, destaca o prefeito Kittel.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Graciela Barchet, a organização dos fluxos de saúde e o diálogo contínuo com as equipes foram essenciais para as novas metodologias e estratégias adotadas. Graciela reforça ainda a ampliação das especialidades médicas. “A comunidade agudense agora tem a possibilidade de atendimentos com psiquiatra e ginecologista. Com certeza estamos avançando e melhorando a saúde da nossa população”, finaliza.

Fonte: Prefeitura de Agudo