Prédio do curso de Gastronomia da AMF segue em obras aceleradas

Quem visita o Recanto Maestro sempre se surpreende com os novos empreendimentos e construções que evoluem diariamente no Centro Internacional de Arte Cultura Humanista localizado na Quarta Colônia.

Na Antonio Meneghetti Faculdade não é diferente, mesmo com o há pouco inaugurado AMF 3, local que destaca-se pelo alto nível de infraestrutura e tecnologia, a faculdade está em pleno vapor com a construção do seu mais novo centro de estudo, o AMF 4, que será a casa do curso tão aguardado na região, a graduação em Gatronomia. O novo prédio está sendo construído nas proximidades da faculdade e do Hotel Capo Zorial, onde terá toda a infraestrutura para o novo curso.

Entre as belas paisagens da Região Central do Rio Grande do Sul, o Recanto Maestro é um polo de educação, cultura, empreendedorismo, arte, ciência e inovação com atuação local e diálogo internacional. Além disso, é um local que, desde sua criação, em 1988 pelo Acad. Prof. Antonio Meneghetti, também patrono da AMF, é pautado pela formação de pessoas, ou seja, é um local que caminha junto com a AMF no objetivo de desenvolver o melhor do ser humano!

Conheça mais sobre a AMF e o Recanto Maestro clicando AQUI.

Fonte: Antonio Meneghetti Faculdade