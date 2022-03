Prédio da Faculdade de Ciências Gastronômicas e Cultura Alimentar da AMF será inaugurado no próximo sábado

No próximo sábado, dia 26, às 10h, junto Recanto Maestro, em São João do Polêsine, a Fundação Antonio Meneghetti de Pesquisa Científica, Humanista, Cultural e Educacional fará a inauguração oficial das instalações do prédio do futuro curso de graduação da Antonio Meneghetti Faculdade (AMF), o Bacharelado em Gastronomia, parte da Faculdade de Ciências Gastronômicas e Cultura Alimentar.

A cerimônia contará com a fala do Conselheiro Honorário do Recanto Maestro, empresário humanista, professor da Antonio Meneghetti Faculdade e presidente da Calçados Beira Rio, Roberto Argenta. Também farão uso da palavra membros da direção da faculdade. Entre os convidados estão autoridades políticas, comunidade acadêmica, imprensa, profissionais do turismo gastronômico da região, empresários e a comunidade em geral.

O novo edifício conta com uma vista privilegiada para o campus Recanto Maestro, salas de aula, auditório para eventos, restaurante escola, cozinhas de ponta especialmente paramentadas para o aprendizado dos jovens estudantes, horta e áreas para convivência.

O prédio que será inaugurado traz um ambiente físico de alto padrão para ensino e prática profissional e está sendo chamado de prédio anexo AMF 4, com 2.590,76m2, constituído de dois andares, projetado exclusivamente para comportar o Bacharelado em Gastronomia. Foi construído com base aos padrões estruturais de alta e moderna arquitetura para que o empreendimento ofereça uma qualidade de formação de elevado nível em prol da excelência do ambiente de ensino-aprendizagem.

A proposta é criar um centro de excelência no conhecimento das ciências gastronômicas e da cultura alimentar. O corpo docente será composto de professores não só do Brasil, como também da Itália e América Latina. Para amparar a visão do programa foi criado um Manifesto de Valor do Curso, apresentando entre seus objetivos, a conscientização do impacto das escolhas alimentares, em função da clareza nas informações dos produtos alimentares; acesso à cultura da alta cozinha como propulsora da saúde através da sensorialidade alimentar; respeito à territorialidade e proteção à diversidade local; manutenção da biodiversidade e aperfeiçoamento da saúde humana e convivialidade e hospitalidade em torno da cultura do saber fazer e saber servir.

Além disso, a formação dos estudantes oferecida pelo Bacharelado em Gastronomia será baseada nos pilares educacionais que fundamentam todos os cursos de graduação da AMF para formação integral do aluno, bem seja: internacionalidade, estudo, trabalho, alta moralidade e ciência. O foco na formação empresarial e de liderança também estará presente. Para incentivar a internacionalização, algumas aulas serão ministradas em italiano e inglês.

Entre os diferenciais do curso está o incentivo ao desenvolvimento da vocação regional e local na produção de alimentos, com destaque para a cultura de arroz e oliveiras, o que influencia sobremaneira o domínio de uma técnica específica e a presença de profissionais que possuam um saber fazer voltado à produção alimentícia, e na qual se observam as práticas de gestão ambiental socialmente responsáveis. Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas e aos princípios da pedagogia ontopsicológica, o projeto do curso contempla disciplinas específicas voltadas para a cultura alimentar considerando as influências das diversas etnias, culinária indígena e quilombola. Destacam-se, ainda, os projetos “Semeando o Futuro” e “Cultivando o Saber Fazer”, promovidos pela Fundação Antonio Meneghetti (www.fundacaoam.org.br), os quais incentivam a produção local e o respeito e proteção a terra e que estarão integrados ao aprendizado dos alunos do Bacharelado em Gastronomia.

Ressaltando a importância de capacitar os jovens ao mercado de trabalho, serão oportunizadas diversas ocasiões de atuação prático-profissional durante a formação superior. O corpo docente é composto por profissionais reconhecidos pela atuação prática na profissão, unindo a sólida formação acadêmica à práxis profissional nas disciplinas que ministram. Desse modo, valoriza-se o “notório saber” docente. A previsão é que o Bacharelado em Gastronomia da AMF abra as inscrições para vestibular no segundo semestre deste ano de 2022.