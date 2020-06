PRE apreende veículo com entorpecentes na RSC-287, em Restinga Sêca

Durante ação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na manhã desta quinta-feira, dia 4, no km 204 da RSC-287, na localidade de São Miguel, interior de Restinga Sêca, um automóvel foi apreendido com entorpecentes.

Segundo a ocorrência, os policiais estavam usando o radar móvel e flagraram um veículo Celta, com placas de Ibarama, em alta velocidade, quando realizaram a abordagem. Em revista no veículo, que seguia no sentido Santa Maria – Restinga Sêca, foram localizadas porções de substância semelhante à maconha junto ao painel e em uma necessaire (bolsa pequena), além de apetrechos utilizados para o consumo da droga.

Em razão disso, os dois homens que estavam no automóvel, um de 18 e o outro de 21 anos, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Restinga Sêca para o registro de ocorrência, onde irão responder na Justiça, em liberdade, por posse de entorpecentes, além da autuação de infração de trânsito.