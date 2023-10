Prazo para inscrições para Guarda-vidas Civil Temporário 2023/24 encerra nesta quarta-feira

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) encerrará nesta quarta-feira, dia 4, o período de inscrições para o Processo Seletivo para Guarda-vidas Civil Temporário (GVCT) 2023/24. São disponibilizadas 340 vagas para a Metade Norte do Estado e mais 100 vagas para a Metade Sul.

O candidato que optar pela Metade Sul realizará as fases do processo seletivo nos municípios de Pelotas e Rio Grande. Já os concorrentes a Metade Norte realizarão nos municípios de Porto Alegre e Tramandaí. Ainda, o candidato deverá atentar, no momento da inscrição, se foi GVCT na última Operação Verão do CBMRS, realizando a recertificação, ou se é novo na função, sendo postulante à capacitação.

Clique AQUI para acessar os editais.