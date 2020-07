Praça de Santos Anjos, em Faxinal do Soturno, está sendo reformada

Em breve, a Praça Anjo da Guarda, localizada no distrito de Santos Anjos, em Faxinal do Soturno, estará de cara nova. Teve início no dia 13 de julho, uma reforma geral no espaço, importante para o lazer e convivência social naquela comunidade. O investimento é de R$ 209.940,28, com recursos do Ministério do Turismo, através de emenda parlamentar do deputado federal Covatti Filho, que atendeu o pedido do vereador faxinalense Flávio Chelotti.

A obra está sendo executada pela empresa Marzari & Marzari Ltda., de São João do Polêsine. O prazo para conclusão dos trabalhos é de cinco meses. A revitalização inclui a reforma da pavimentação (piso e calçadas novas), instalação de mobiliário urbano (bancos, mesas e lixeiras em madeira plástica) e iluminação. Além disso, será ampliada a pavimentação da Praça, acrescentando mais 500 metros quadrados à estrutura atual.

Apoio da Secretaria de Obras

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos está dando suporte à empresa vencedora da licitação, auxiliando na limpeza, recolhimento de entulhos e galhos e com o trabalho da retroescavadeira hidráulica, caçamba e mini carregadeira. Segundo o titular da pasta, Clóvis Benetti, o material retirado do piso e calçadas antigas da Praça foi trazido ao Parque de Máquinas, para ser reaproveitado no cascalhamento de ruas no perímetro urbano do Município.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno