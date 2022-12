Postos de Saúde de Faxinal do Soturno contam com novos equipamentos de Raio-x periapical

Os Postos de Saúde da Sede e de Santos Anjos receberam equipamentos novos para a realização de radiografia periapical, um exame que serve para visualizar radiograficamente a anatomia de um ou mais dentes e as estruturas anatômicas ao redor dos dentes.

Em ambos os locais, o raio-x, que foi adquirido com recursos próprios do Município, já está sendo utilizado pelos dentistas que atendem nas Unidades de Saúde.

De acordo com o dentista Denis Gerbassi de Oliveira, que atende 40h semanais no Posto de Saúde da Sede, o exame garante maior precisão no diagnóstico e facilita a tomada de decisões em cirurgias. Segundo o profissional, são atendidos em média 10 a 15 pacientes por semana para a realização da radiografia periapical.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Lourenço Domingos Moro, explica que havia uma demanda muito grande de pacientes que precisam realizar o exame. Antes, os pacientes que necessitavam do raio-x buscavam atendimento particular em consultórios do Município ou até em Santa Maria. Agora, com o serviço sendo disponibilizado no Posto de Saúde, os faxinalenses poderão ser atendidos de forma mais rápida e eficiente, sem se deslocar para outros locais. Além disso, os resultados são imediatos e garantem maior agilidade no processo.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno