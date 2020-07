Posto de Saúde de Faxinal do Soturno recebe melhorias para o enfrentamento do Coronavírus

A preparação dos profissionais e da infraestrutura do sistema de saúde pública é um fator importante para o enfrentamento do Coronavírus. A Secretaria da Saúde de Faxinal do Soturno investiu em melhorias na estrutura física do Posto de Saúde da sede, para receber com segurança todos que procuram atendimento.

A obra, concluída no início do mês de julho, incluiu a construção de uma cobertura no acesso à Unidade, cobertura e fechamento do hall de entrada para triagem e destinação de uma sala para atendimento exclusivo de pessoas com sintomas gripais. Estas reformas foram feitas com recursos próprios da Saúde, a partir de uma doação recebida da Câmara de Vereadores, no valor de R$ 20 mil.

De acordo com a responsável pela secretaria, Lidiane Gabbi Fiori, o investimento foi necessário pois o Posto de Saúde da sede é referência para receber pacientes com suspeita de Covid-19 e precisa seguir os protocolos do Ministério da Saúde. A cobertura e fechamento do hall de entrada do Posto de Saúde também proporcionam mais conforto aos pacientes, principalmente em dias chuvosos e/ou de frio.

Outra medida de segurança foi a organização de uma tenda, junto à garagem da Secretaria Municipal da Saúde, para a coleta de material para o exame RT-PCR, feito pelo Lacen, para diagnóstico do Coronavírus.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno