Posto de Saúde de Faxinal do Soturno conta com WhatsApp

Desde a última segunda-feira, dia 8 de junho, o Posto de Saúde da Sede de Faxinal do Soturno conta com uma linha telefônica de celular e WhatsApp, da operadora Vivo. O número para contato é (55) 9 9724-0455.

Conforme a responsável pela Secretária Municipal da Saúde, Lidiane Gabbi Fiori, o objetivo é facilitar a comunicação com a comunidade faxinalense, ampliando as formas de contatar as equipes de Saúde. “Muitas pessoas têm dificuldade para ligar para o telefone fixo, então o WhatsApp é mais acessível para todos”, explica.

Outro ponto importante, segundo Lidiane, é que neste momento de pandemia, em que é recomendado o distanciamento social, as pessoas devem priorizar o contato de forma não presencial. “Principalmente se estiverem com sintomas gripais, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço, tosse, dor de garganta, coriza e dificuldade para respirar”, completa.

Confira os números para contato com o Posto de Saúde da Sede:

(55) 3263-2572 (Fixo)

(55) 3263-2544 (Fixo)

(55) 9 9724-0455 (Celular e WhatsApp)

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno