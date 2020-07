Polos UAB de Agudo, Restinga Sêca e São João do Polêsine oferecem Curso de Pós-Graduação Educação

O Instituto Federal Sul Rio-Grandense (IFSUL), Campus Pelotas, abre inscrição na Modalidade a Distância para o Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação: Espaços e Possibilidades para Educação Continuada (CPEaD).

São ofertas 30 vagas em 35 polos UAB, entre eles Agudo, Restinga Sêca e São João do Polêsine.

O público alvo será, preferencialmente, os professores da Educação Básica de Ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), admitindo, também, candidatos diplomados em outros cursos de graduação.

Os interessados devem acessar o edital onde estão todas as informações: http://www.pelotas.ifsul.edu.br/…/editais-20…/edital-06-2020

As inscrições serão recebidas unicamente por meio de preenchimento de formulário eletrônico o qual também está disponível no edital. As inscrições serão de 30 de julho à 10 de agosto.