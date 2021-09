Polos educacionais de Restinga Sêca, São João do Polêsine e Agudo com inscrições abertas para Técnico em Administração

Estão abertas até o próximo dia 5 de outubro as inscrições para o processo seletivo ao curso de Técnico em Administração nos Polos Educacionais da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Agudo, São João do Polêsine e Restinga Sêca.

Ofertados pelo Instituto Federal Sul-rio-grandese (IFSul), na modalidade à distância (EAD), está prevista para Agudo a oferta de 100 vagas, São João do Polêsine com 50 e para Restinga Sêca 60.

As inscrições são realizadas pela internet e a seleção se dará por meio de sorteio eletrônico.

Clique AQUI e acesse o edital.

Clique AQUI para realizar a inscrição.