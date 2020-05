Polos educacionais da Quarta Colônia abrem inscrições para cursos à distância

Estão abertas as inscrições para cursos de formação à distância ofertados pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) aos Polos Educacionais da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Restinga Sêca, Agudo e São João do Polêsine.

Os cursos, que tem o objetivo de a inserção e reinserção de jovens e trabalhadores no mercado de trabalho, são ministrados na sua totalidade pela internet e gratuitos, sendo as inscrições realizadas no site: https://www.formpl.us/form/1129736002

Confira os cursos ofertados em cada Polo:

– Restinga Sêca

Assistente Administrativo

Montador e Reparador de Computadores

Operador de Computador

– São João do Polêsine

Assistente Administrativo

Assistente de Controle de Qualidade.

Gestor de Microempresa

Montador e Reparador de Computadores

Operador de Computador

Programador Web

– Agudo

Assistente Administrativo

Assistente de Controle de Qualidade

Gestor de Microempresa

Montador e Reparador de Computadores

Operador de Computador

Programador Web