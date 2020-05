Polo UAB de Faxinal seleciona professor mediador presencial

O Polo UAB de Faxinal do Soturno está com processo seletivo aberto para Professor Mediador Presencial para os cursos de formação inicial continuada. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de maio, através do e-mail editalproen322020@gmail.com

Para participar, é preciso ter curso superior, licenciatura ou bacharelado ou tecnólogo em qualquer área de conhecimento e comprovar experiência mínima de um ano de docência. A carga horária será de 15 horas semanais, com remuneração de R$ 25 a hora, totalizando R$ 1.500 por mês, durante até 5 meses.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-2354.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno