Polo UAB de Faxinal do Soturno terá Licenciatura em Ciências da Natureza

Está previsto para março de 2021 o início das aulas do novo curso do Polo UAB de Faxinal do Soturno: Licenciatura em Ciências da Natureza, com habilitação em Química, Física e Biologia. A graduação é ofertada pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa), na modalidade EAD, com duração de quatro anos.

Na tarde desta terça-feira, dia 8 de dezembro, a coordenadora do curso, professora Simone Pinton esteve visitando a sede do Polo, juntamente com o coordenador da UAB, professor Nelson Francisco Serrão Júnior. Na ocasião, eles foram recebidos pelo prefeito Clovis Alberto Montagner, pela Secretária de Educação, Cultura e Desporto, Carmem Zacarias e pela coordenadora do Polo, Simone Cancian Stieler.

Conforme a professora Simone Pinton, o objetivo do curso é formar professores, que podem atuar na disciplina de Ciências, no Ensino Fundamental, e nas disciplinas de Química, Física e Biologia, no Ensino Médio. “É uma formação interdisciplinar, para entender os fenômenos da natureza através da química, da física e da biologia”, explica.

O edital de abertura das inscrições para os alunos será divulgado em breve. Serão 40 vagas, com aulas no período noturno. Para a seleção, serão avaliadas as notas do Ensino Médio dos candidatos. Segundo a coordenadora do Polo, Simone Stieler, o critério de seleção facilita o acesso ao curso superior, possibilitando que mais pessoas tenham a oportunidade de fazer uma graduação e alcançar a qualificação profissional.

Já estão abertas as inscrições para tutor presencial, tutor à distância e professor formador. Os editais estão disponíveis clicando AQUI.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno