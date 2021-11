Polo UAB de Faxinal do Soturno recebe visita de coordenadora de curso da Unipampa

A coordenadora do curso de graduação em Ciências da Natureza da Unipampa, professora Simone Pinton, esteve visitando o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Faxinal do Soturno no dia 19 de outubro.

Ela esteve acompanhada da professora Eliade Ferreira Lima e da tutora Luciane e, foram recebidas pelo coordenador do Polo faxinalense, professor Jorge Pellenz, juntamente com a assistente de docência, Fernanda Simonetti e a Secretária da Educação, Cultura e Desporto, Simone Cancian Stieler.

Na oportunidade, foram apresentadas as dependências do Polo para as aulas práticas do curso, os laboratórios de informática e física e as salas em geral, para que sejam desenvolvidas as disciplinas práticas. O curso de graduação em Ciências da Natureza iniciou este ano no Polo UAB de Faxinal do Soturno e conta com 30 alunos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno