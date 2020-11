Polo Educacional de Restinga Sêca oferta cursos on line

Abriu nesta segunda-feira, dia 9, o período de inscrições para os Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ou Qualificação Profissional ofertados pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul). Para o Polo Educacional Superior de Restinga Sêca são ofertados seis cursos.

Com o prazo de inscrições encerrando no dia 24 de novembro, os cursos são gratuitos e com aulas via internet, por meio da plataforma Mundi do IFSul. Os cursos são organizados para preparar para a vida produtiva e social, promovendo a inserção e reinserção de jovens e trabalhadores no mundo do trabalho. As aulas estão previstas para iniciarem no próximo dia 30 de novembro.

Inscrições são realizadas no link:

http://fpls.in/ifsulfics

Mais informações pelo telefone (55) 99973-1814.

Cursos ofertados no Polo Educacional Superior de Restinga Sêca

– Assistente Administrativo

Carga Horária: 160 h

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo

Perfil Profissional: Executa processos administrativos e atividades de apoio em recursos humanos, finanças, produção, logística e vendas. Atende fornecedores e clientes. Fornece e recebe informações sobre produtos e serviços. Trata documentos variados.

– Assistente de Controle de Qualidade

Carga Horária: 180h

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo

Idade: 17 anos

Perfil Profissional: Auxilia na análise e solução os problemas de processo e qualidade. Aplica ferramentas de qualidade para a melhoria da produtividade e satisfação dos clientes.

– Gestor de Microempresa

Carga Horária: 160h

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo

Perfil Profissional: Domina conceitos e práticas de controle do dinheiro. Conhece e desenvolve um planejamento para micro e pequenas empresas. Compreende e utiliza os conhecimentos sobre negociação, sendo capaz de gerenciar ações de marketing. Domina conceitos e práticas de gestão de pessoas, de associativismo, e de cooperativismo. Utiliza os fundamentos da excelência em gestão voltados para uma micro ou pequena empresa. Sabe identificar oportunidades de mercado, considerando técnicas de gestão da inovação.

– Montador e Reparador de Computadores

Carga Horária: 160h

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo

Perfil Profissional: Realiza manutenção em computadores. Documenta, monta, instala, repara e configura computadores e dispositivos de hardware (periféricos). Identifica, Instala e configura sistemas operacionais e software aplicativos.

– Operador de Computador

Carga Horária: 160h

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) – Completo

Perfil Profissional: Utiliza sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados e sistemas computacionais.

– Programador Web

Carga Horária: 200h

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo

Perfil Profissional: Desenvolve e mantém projetos para a web. Utiliza linguagens de programação, banco de dados e recursos para a segurança da informação. Utiliza recursos de imagens, vídeos, animações, linguagens de marcação e folha de estilo para desenvolvimento web.