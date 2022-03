Polo Academia da Saúde de Nova Palma realiza reunião

Nesta quinta-feira, dia 3, foi realizado no Salão Paroquial pequeno de Nova Palma o encontro dos profissionais do Polo Academia da Saúde, Agentes Comunitários de Saúde e os alunos dos grupos de atividades físicas. Na ocasião foram apresentadas as propostas pela professora Danieli Castro de Mello para o ano, bem como explanações referentes às metodologias e funcionamento do polo.

Serão ofertadas na Academia da Saúde atividades físicas para pacientes crônicos, atividade de auriculoterapia e atividade de reflexologia podal para pessoas pós-Covid.

Além dos professores responsáveis pelo polo, participaram ainda do encontro a Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, Kelli Cancian, e profissionais da rede de saúde do município.

O Polo Academia da Saúde de Nova Palma está localizada Praça Pe. João Zanella e mais informações podem ser obtidas pelo telefone/Whatsapp (55) 99171 2607.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma