Polo Academia da Saúde de Nova Palma realiza atividades em referência ao Janeiro Branco

O Polo Academia da Saúde de Nova Palma promoveu na última semana uma ação especial em referência ao Janeiro Branco, campanha que visa conscientizar sobre a importância da saúde mental. A iniciativa foi organizada pela professora Danieli Castro e contou com atividades direcionadas aos grupos da academia.

O Janeiro Branco é um movimento nacional que utiliza o início do ano, período tradicionalmente associado à renovação e planejamento, para fomentar debates sobre saúde mental e bem-estar emocional.

Durante a programação, os participantes das turmas de terça e quinta-feira participaram de uma caminhada seguida de práticas de atenção plena e meditação. Essas atividades não apenas promovem a saúde mental, mas também ajudam no manejo de condições como ansiedade e estresse. Além disso, a prática regular de exercícios físicos contribui para a melhoria da qualidade do sono, da memória e do bem-estar geral.

Os grupos da academia da saúde são voltados para pessoas acima de 18 anos que convivem com doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, cardiopatias e obesidade. Interessados em mais informações podem entrar em contato pelo telefone: (55) 99171-2607.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma