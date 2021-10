Políticos da Quarta Colônia se reúnem para debater problema na ERS-149, junto ao Rio Soturno

Na manhã desta terça-feira, dia 26, uma comitiva de políticos de São João do Polêsine e Faxinal do Soturno esteve na ERS-149 para registrar, por meio de fotos e vídeos, a situação da erosão do acostamento da rodovia.

Na divisa entre os dois municípios, junto ao Rio Soturno, quando há grande volume de água, vêm causando danos no asfalto da ERS-149, às margens da rodovia. Há alguns anos, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) encontrou uma solução temporária para o problema, que foi descarregar pedras no acostamento da via para conter a água e preservar a estrutura asfáltica.

A iniciativa das autoridades políticas é de monitorar e tentar buscar uma solução para que a rodovia fique mais segura e, evitando assim, acidentes e desmoronamento.

O grupo que se reuniu próximo da ponte que divide os dois municípios foi composto por vereadores de São João do Polêsine e Faxinal do Soturno e pelos seus respectivos prefeitos, Matione Sonego e Clovis Montagner.

O movimento faz parte de uma demanda regional entre os dois municípios que será apresentada ao Governo Estadual na 15º Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região a Porto Alegre, que ocorre no mês que vem. O evento político será realizado na Assembleia Legislativa do Estado, por meio do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região (PLQCR) nos dias 9, 10 e 11 de novembro.

Os municípios que integram o PLQCR são: Restinga Sêca, Agudo, São João do Polêsine, Paraíso do Sul, Formigueiro, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Dona Francisca, Pinhal Grande, Nova Palma e Ivorá.