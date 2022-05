Policlínica de Saúde de Nova Palma realiza encontro para debater sobre o Diabetes

A Policlínica de Saúde de Nova Palma proporcionou na última quarta-feira, dia 11, um encontro para falar sobre Diabetes Mellitus Insulinodependente. Na ocasião, a nutricionista Daiana Benetti falou sobre o assunto e ressaltou os cuidados alimentares relacionados à doença, além da realização de uma roda de conversa com os usuários.

Neste grupo de apoio, os pacientes vão interagir com outras pessoas que passam pelos mesmos desafios, compartilhando experiências com quem acabou de receber o diagnóstico de Diabetes.

O próximo encontro se realizará no dia 26 de maio, com sugestões de preparações específicas para Diabetes e também com a participação da psicóloga da policlínica Janine Meller.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 99133-6755.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma