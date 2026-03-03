Polícia Civil realiza palestra sobre violência doméstica e feminicídio em Formigueiro

A Polícia Civil realizou nesta segunda-feira, dia 2, na Escola João Isidoro Lorentz, em Formigueiro, uma palestra com o tema “Violência doméstica e feminicídio”, no âmbito da Operação Nacional Integrada de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – Operação Mulheres 2026.
O evento contou com a presença do prefeito Cristiano Cassol, secretários Municipais e demais membros da comunidade, quando a palestra foi ministrada pelo delegado Antonio Firmino de Freitas Neto, que abordou aspectos legais, formas de prevenção, canais de denúncia e a importância do engajamento da sociedade no combate à violência contra a mulher.
Fonte: Polícia Civil