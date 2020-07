Polícia Civil indicia suspeito de praticar golpes pelas redes sociais na região

Nesta sexta-feira, dia 17, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Júlio de Castilhos, concluiu quatro Inquéritos Policiais com indiciamento de um homem, de 31 anos de idade, pelos crimes de extorsão, estelionato, falsa identidade, falsidade ideológica, coação no curso do processo, ameaça e injúria. O indiciado praticou os crimes de dentro da Penitenciária Estadual de Santa Maria – PESM, onde encontrava-se recolhido cumprindo pena por roubo.

Utilizando-se do aplicativo Whatsapp e da rede social Facebook, o acusado criava perfis falsos, sendo que em um destes perfis se fazia passar por um Policial Civil gaúcho, utilizando nome e imagem do servidor policial. Também foram vítimas do indiciado pessoas das cidades de Tupanciretã, Caxias do Sul e Júlio de Castilhos. Os golpes baseavam-se em compra e venda de veículo pelo site OLX, extorsão através do golpe dos “Nudes”, ameaças pela rede social, etc.

As investigações foram realizadas por um servidor da Delegacia de Júlio de Castilhos e teve duração de um ano, sendo que ao longo da investigação foi cumprido Mandado de Prisão Preventiva contra o indiciado. O suspeito possui uma extensa ficha criminal que inclui crimes como furto, receptação, roubo, latrocínio, dano, coação no curso do processo, associação criminosa, entre outros.

A investigação foi coordenada pela delegada Alessandra Padula, que responde pela Delegacia de Júlio de Castilhos.

Fonte: Polícia Civil