Polícia Civil de Restinga Sêca prende homem suspeito de maus tratos               

Na manhã de quarta-feira, dia 12, agentes policiais da Delegacia de Polícia de Restinga Sêca, sob o comando da Delegada Elizabete Shimomura, efetuaram o cumprimento de mandado de prisão preventiva de um homem de 53 anos, o qual responde pela prática de maus tratos contra pessoa com necessidades especiais e coação no curso do processo, que significa usar de violência ou grave ameaça para cometer crime.

A prisão ocorreu na localidade de Jacuí, interior de Restinga Sêca. Havia algumas denúncias, mas sem testemunhas, até o momento em que um casal resolveu denunciar.

Os denunciantes foram ameaçados (por isso coação no curso do processo) e fizeram registro de ocorrência.

O homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Agudo.

Com informações do Diário de Santa Maria