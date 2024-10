Polícia Civil de Restinga Sêca indicia 13 pessoas pelos crimes de associação criminosa, abigeato e receptação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Restinga Sêca, concluiu na última quarta-feira, dia 9, uma investigação que apurava uma série de abigeatos cometidos no município restinguense no último ano. Um total de 13 pessoas foram indiciadas e responderão por crimes como furto qualificado (abigeato), receptação e associação criminosa.

Pelo apurado na investigação, um dos indiciados teria cometido sozinho, no mínimo, o furto de aproximadamente 60 cabeças de gado (bovinos), vendendo os animais ainda vivos por preços bem abaixo do mercado. A prisão dele foi solicitada ao Poder Judiciário, contudo o pedido foi rejeitado na última sexta-feira, dia 11. No decorrer do inquérito policial, os agentes conseguiram descobrir o destino de boa parte dos animais furtados, recuperando cerca de 10 animais ainda vivos, que foram restituídos ao seu proprietário. O restante já havia sido carneado e repassado para terceiros, sendo alguns dos compradores identificados e indiciados pelo crime de receptação.

De outro lado, providências administrativas foram solicitas junto à Inspetoria de Defesa Agropecuária de Restinga Sêca, que deverá encaminhar à Delegacia de Polícia um relatório circunstanciado de suas diligências para eventuais providências.

A ação foi coordenada pela delegada Elizabete Kaoru Shimomura, responsável pela Delegacia de Polícia de Restinga Sêca.

Fonte: Polícia Civil