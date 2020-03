Polícia Civil de Restinga Sêca alerta sobre a atuação de golpistas na região

A cada novo golpe descoberto pelos órgãos de segurança, criminosos estão criando novas formas de lesar moradores da região. Em Restinga Sêca a Polícia Civil faz um alerta para que a comunidade fique atenta, pois diversas vítimas já tiveram prejuízos materiais e financeiros.

Três golpes são frequentes nos últimos dias. O primeiro é quando o criminoso entra em contato com a pessoa para que ela passe os dados de acesso do cartão Bolsa Família, pois supostamente foi beneficiado com valores em dinheiro pelo Governo Federal. O recurso, segundo o golpista, é para a compra de álcool gel e máscaras para se prevenir do Coronavírus. De posse dos dados, ele tem acesso a conta da vítima.

O segundo foi registrado na localidade de Santuário, interior de Restinga Sêca, quando criminosos chegam à residência dos moradores dizendo que o carro estragou e que precisam de uma bateria, inclusive citando nomes de vizinhos e dizendo que são amigos para ganhar confiança. Depois do empréstimo, eles fogem sem devolver a bateria.

No terceiro, os golpistas estão ligando para as vítimas informando que receberam um prêmio. Nesse instante eles pedem para que a pessoa insira um código no celular e repassem via Whatsapp. Desta forma os criminosos conseguem acessar e usar todos os dados das redes sociais da vítima, inclusive enviando mensagem de texto para a lista de amigos solicitando dinheiro.

A Polícia Civil pede para que as pessoas fiquem atentas nestes e em outras formas de golpes, desconfiando sempre de propostas fáceis. Informações sobre a ação dos criminosos devem ser comunicadas para a Polícia Civil ou Brigada Militar.