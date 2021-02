Polícia Civil conclui inquérito policial que apurou o homicídio de freira em São João do Polêsine

No final da manhã desta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, foi concluído o Inquérito Policial que apurou o homicídio da freira Maria Ana Dal Santo, 79 anos.

O homicídio ocorreu no dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 10h30min., na casa onde a vítima estava, na localidade de Linha da Glória, interior de São João do Polesine.

A vítima foi morta com um golpe de facão que produziu um ferimento de 75mm de profundidade, conforme necropsia.

No dia 27 de janeiro foram cumpridos Mandado de Busca e Apreensão e Mandado de Prisão Preventiva na casa do suspeito, em Faxinal do Soturno. O suspeito de 28 anos foi preso e foram apreendidos um veículo GM/Prisma, vermelho, as roupas usadas pelo motorista e proprietário do Prisma no dia do crime, material que fora encaminhado para perícia, visando confrontação genética.

O homem confessou o crime e alegou ter sido contratado por uma pessoa, porém, posteriormente, em acareação nada disse sobre a motivação.

O suposto mandante do crime não foi indiciado, pois nenhum indício foi encontrado nas investigações.

O autor do crime, que trabalhava como motorista particular, além de confessar a autoria, apontou o local onde havia jogado o facão utilizado para matar a vítima, o qual foi apreendido e encaminhado para perícia.

O autor do fato foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, pelo motivo torpe e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

De acordo com a polícia, o homem ficou com a quantia R$ 1.000,00 que havia recebido da vitima para consertar um Fusca, pertencente a irmã da vítima, moradora da casa onde ocorreu o crime. Além disso, ele intencionava levar a vítima até Iporã, no Paraná, onde ela trabalhava em uma escola, transporte para o qual receberia R$ 1.800,00.

A investigação apontou que a vítima optou por utilizar uma empresa para o conserto do Fusca e solicitou o dinheiro de volta e também se recusou a fazer a viagem com o autor do homicídio.

A investigação foi presidida pelo Delegado de Polícia Regional de Santa Maria, Sandro Luís Meinerz, que também responde pela Delegacia de Polícia de São João do Polêsine.

Fonte: Polícia Civil