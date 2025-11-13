Polícia Civil aborda violência contra a mulher, bullying e cyberbullying em roda de conversa em Formigueiro

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Formigueiro, realizou nesta quarta-feira, dia 12, palestras para alunos do 6º ao 9º Ano da Escola Oliva Lorentz Schumacher, em Formigueiro, atendendo à solicitação da instituição durante a “Semana Maria da Penha nas Escolas”.

As atividades foram conduzidas pelo delegado Antônio Firmino de Freitas Neto e pela inspetora Claudia Heinle e foram abordados temas como violência contra a mulher, respeito às mulheres (professoras, mães, colegas e namoradas), comunicação não-violenta, bullying e cyberbullying. O objetivo foi conscientizar os adolescentes sobre responsabilidade, respeito e as consequências legais de comportamentos agressivos, tanto presenciais quanto virtuais.

Durante a explanação, foram apresentados os principais mecanismos da Lei Maria da Penha, suas medidas protetivas e os reflexos jurídicos para autores de violência doméstica. Também foi destacado o aumento de condutas de bullying e cyberbullying entre jovens, especialmente em redes sociais, reforçando que publicações ofensivas, humilhantes ou ameaçadoras caracterizam crime. A Polícia Civil ressaltou que possui meios técnicos para identificar autores, mesmo em perfis falsos ou anônimos.

Foi enfatizada a importância da educação no lar, da convivência respeitosa e da valorização das relações dentro da escola, especialmente o respeito às professoras e demais profissionais da educação.

As atividades foram coordenadas pelo delegado Firmino, responsável pela Delegacia de Polícia de Formigueiro.

Fonte: Polícia Civil