Polícia apreende diversas armas durante ação em Dona Francisca

A Polícia Civil de Dona Francisca, com apoio de policiais civis de Faxinal do Soturno, São João do Polêsine e da Brigada Militar, cumpriu na manhã desta quinta-feira, dia 28, a um Mandado de Busca e Apreensão na cidade e interior de Dona Francisca.

Durante a ação, realizada na casa e estabelecimento comercial do acusado, junto à localidade de Linha Grande, interior de Dona Francisca, e Várzea do Agudo, interior do município de Agudo, foi apreendido um revólver, duas espingardas, facas e munições.

Diante da apreensão, o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Dona Francisca para o registro da ocorrência e, posteriormente, foi liberado. Ele irá responder na Justiça por porte ilegal de arma de fogo.