Polesinenses terão maior acesso aos serviços oferecidos e menos burocracia

Para facilitar o cadastramento dos polesinenses, foi liberado uma nova opção de login no qual o novo Sistema de Gestão Municipal, em conjunto com o Governo Federal, vem para facilitar o cadastro do cidadão reduzindo a burocracia. Com isso o munícipe terá maior acesso aos serviços oferecidos pelo Município.

Esta proposta faz parte do planejamento de São João do Polêsine para facilitar a identificação e autentificação do cidadão fornecendo um acesso unificado reduzindo a burocracia.

O novo Sistema de Gestão Municipal está disponível no site da Prefeitura de São João do Polêsine e também pelos aplicativos na Apple Store: https://apps.apple.com/br/app/meu-gov-br/id1506827551 ou Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.meugovbr&hl=pt_BR.

O acesso pode ser feito clicando AQUI.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine