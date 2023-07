Poder Legislativo realiza devolução de R$ 162 mil para a Prefeitura de Formigueiro

O Poder Legislativo de Formigueiro anunciou na última sexta-feira, dia 30, a devolução antecipada de R$ 162 mil ao Poder Executivo. Somados aos R$ 30 mil devolvidos recentemente, a Câmara repassou neste ano um total de R$ 192 mil para fortalecer a capacidade da Prefeitura em realizar investimentos públicos e atender às demandas prioritárias da população.

Este recurso é oriundo de economias no duodécimo, que são os repasses mensais realizados pela Prefeitura à Câmara para o pagamento de despesas. A Câmara de Vereadores optou por realizar essa devolução antecipada do orçamento economizado em sua estrutura administrativa em uma ação que reforça o comprometimento dos legisladores com a busca de soluções eficientes e transparentes para o avanço do município.

O valor será utilizado para obras de infraestrutura na cidade e no interior do município, aquisição de uma pracinha de brinquedos (playground) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Acácio Antônio Vieira, na localidade do Fundo do Formigueiro, bem como para Secretária Municipal de Saúde, atendendo despesas de manutenção de veículos e aquisição de equipamentos e remédios.

O prefeito Jocelvio Gonçalves Cardoso, o Xirú, recebeu a notícia com entusiasmo e agradeceu a atitude dos vereadores: “Essa devolução de recursos é extremamente positiva para o nosso município. Com esses recursos extras, poderemos acelerar investimentos e melhorar a qualidade de vida da população formigueirense. Agradeço ao Legislativo pelo gesto e pela visão de trabalhar em conjunto para o benefício de todos”.

Com informações do site Terra Fofa Online.