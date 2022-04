Poder Legislativo de Silveira Martins realiza sessão itinerante na Linha Seis Norte

Fotos: Poder Legislativo de Silveira Martins

Na noite desta segunda–feira, dia 11, ocorreu na comunidade da Linha Seis Norte, interior de Silveira Martins, a primeira Sessão Itinerante do Poder Legislativo silveirense. O objetivo da mudança é aproximar as comunidades do interior dos assuntos tratados nas Sessões Plenárias Ordinárias.

A iniciativa valoriza o trabalho do vereador no interior e permite que os cidadãos conheçam melhor as ações realizadas no município. Durante a sessão, Adelton Prestes, vice- coordenador da Capela São Valentin, fez o uso da Tribuna Livre, quando fez reivindicações para melhorias na infraestrutura, saúde, educação e agricultura para a comunidade da Linha Seis Norte. Ainda durante os trabalhos, o suplente de vereador Cleber Francisco Piasentini assumiu uma cadeira no Legislativo em razão do afastamento do vereador Valdir Luiz Pereira.

Ao longo da sessão foram realizados os trabalhos de indicação, Projetos de Lei e Moção de Parabenização da nova Patronagem CTG Liberdade

A Sessão Itinerante foi conduzida pelo vereador Rozimar Bolzan, presidente do Poder Legislativo de Silveira Martins.