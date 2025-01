Poder Legislativo de Silveira Martins apresenta projetos esportivos

Na última sexta-feira, dia 24, o Poder Legislativo de Silveira Martins apresentou ao Poder Executivo municipal, uma série de novos projetos voltados para o incentivo e desenvolvimento do esporte. Ato ocorreu na Câmara de Vereadores.

Na presença do vereador Wagner Luiz da Silva Pereira, presidente do Legislativo; Cátia Ferret, secretária municipal de Desporto e Turismo; e Gustavo Rodrigues, Diretor de Esporte; durante a reunião, o presidente Wagner destacou a importância de iniciativas que promovam a prática esportiva entre os jovens, mencionando especificamente o crescimento da escolinha de futsal. O projeto visa não apenas ensinar as técnicas do esporte, mas também promover valores como trabalho em equipe, disciplina e respeito. A expectativa é que a escolinha se torne um espaço de acolhimento e formação para as crianças e adolescentes da comunidade.

Além disso, foram discutidos os próximos eventos esportivos programados para Silveira Martins, que prometem mobilizar a população e fortalecer o envolvimento da comunidade com o esporte. O calendário de eventos do ano foi apresentado, incluindo competições, torneios e festivais que buscam integrar diferentes modalidades e incentivar a participação de atletas locais.

Wagner também ressaltou a importância de buscar recursos para viabilizar essas iniciativas. Ele reafirmou seu compromisso em trabalhar em parceria com a Secretaria Municipal de Desporto e Turismo e demais entidades para garantir que o município conte com infraestrutura e apoio financeiro adequados, permitindo a realização de eventos de qualidade e o desenvolvimento de projetos que beneficiem toda a população.

Fonte: Câmara de Vereadores de Silveira Martins