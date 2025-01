Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região realizará posse da nova presidente

Vereador Fábio, de Pinhal Grande, e a vereadora Kátia, de Paraíso do Sul.

Está agendada para o dia 30 de janeiro, às 20h, na Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul, a solenidade de posse da nova presidente do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região: Kátia Helena Schlesner, presidente do Poder Legislativo paraisense.

Por meio de rodízio entre as Câmaras de Vereadores, desta vez Paraíso do Sul organizará a tradicional Marcha de Vereadores até Porto Alegre, que neste ano chega na 19ª edição. Em 2024, a Câmara de Vereadores de Pinhal Grande foi a organizadora do evento, tendo como presidente o vereador Fábio Michelon.

A entidade agrega 99 vereadores de 11 municípios que são: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Ivorá, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins.

Depois da solenidade de posse da nova presidente, haverá jantar de confraternização por adesão no restaurante Da Colina – Produtos Coloniais.