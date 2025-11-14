Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região realiza reunião em Paraíso do Sul

Fotos: Rafael da Silveira Rosa

Realizado na noite desta quinta-feira, dia 13, uma reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região (PLQCR). O encontro foi no plenário da Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul.

A reunião foi para deliberar e aprovar o novo estatuto que passará a reger os trabalhos da entidade. O novo documento foi elaborado pela assessoria jurídica da Câmara de Paraíso do Sul, em parceria com as outras 10 assessorias que compõe a entidade e após discutido em plenário pelos vereadores das 11 Câmaras Municipais.

Um dos principais itens que consta no novo estatuto é o artigo 13, que atribuí sobre a ausência dos presidentes das Câmaras Municipais ou de seus representantes indicados em três sessões ordinárias consecutivas do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, implicará na exclusão do município deste referido Poder.

O novo estatuto foi aprovado por unanimidade entre os presidentes e/ou seus representantes.

Este foi o último encontro de 2025 do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, marcando a despedida da vereadora Katia Helena Schlesner, vereadora e presidente da Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul, da presidência da entidade. Em 2026 ela será a vice presidente e quem assumirá a entidade é a Câmara de Formigueiro e como, por um acordo, já tem um presidente eleito, o vereador formigueirense Claudionir Bender que terá a incumbência de organizar a 19ª Marcha dos Vereadores até Porto Alegre. Ainda não há uma data prevista para a posse do novo presidente.

Faz parte do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região as Câmaras dos seguintes municípios: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Ivorá, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins.

Vereadores Bender e Kátia.

Fonte: Gilberto Ferreira