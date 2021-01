Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região irá se reunir nesta sexta-feira

O Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região (PLQCR) definiu a data da primeira reunião de 2021. Será nesta sexta-feira, dia 22, às 19h, na Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno.

Com a presidência da entidade a cargo de Fernando Fumagalli Pippi, presidente do Poder Legislativo de Pinhal Grande, a pauta principal da reunião será sobre a 15ª Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região para Porto Alegre. Para a reunião foram convidados os presidentes e vices das 11 Câmaras de Vereadores que compõe o PLQCR.

Integram o Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região os municípios de Agudo, Restinga Sêca, São João do Polêsine, Paraíso do Sul, Formigueiro, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Dona Francisca, Pinhal Grande, Nova Palma e Ivorá.