Poder Executivo de Paraíso do Sul participa de reunião com a Caixa em Santa Maria

Na semana passada o prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, acompanhado pelo assessor jurídico Delano Karsburg e da agente administrativa Jéssica Oestreich, participou de uma reunião com a Superintendente Executiva da Superintendência de Governo Centro Gaúcho RS da Caixa Econômica Federal em Santa Maria. Na ocasião eles foram recebidos por Liana Trost Ebling, quando também participaram da reunião os Coordenadores de Filial da Gerência do Governo da Caixa Econômica Federal (GIGOV-SM), Jiane Toller da Rocha e Markus Johannes Stumpp.

Na oportunidade foram tratados assuntos referentes aos projetos/contratos de repasse do município em andamento e também tratado acerca de uma proposta de financiamento de valores, onde Paraíso do Sul pretende investir cerca de R$ 7,5 milhões na pavimentação de vias urbanas e na construção de um de estabelecimento de educação infantil de creche a pré-escola, de 0 a 5 anos. Do valor, R$ 6 milhões são destinados para a pavimentação de ruas e R$ 1,5 milhões para a construção da escola

O primeiro passo para a idealização do financiamento é o envio de uma Carta Consulta à Superintendência de Governo da Caixa para verificação de todas as taxas e condições da operação, o que já foi efetuado pela Prefeitura de Paraíso do Sul.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul