Poder Executivo de Formigueiro visita a Escola Santa Rosa

Na última sexta-feira, dia 3, o prefeito de Formigueiro, Jocelvio Cardoso, o Xirú, participou da “Mostra de trabalhos 2021” da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rosa. Durante a visita, o prefeito, acompanhando do vice-prefeito Gilson Murilo Severo, assistiu apresentações musicais e ver os trabalhos sobre diversos temas desenvolvidos pelos alunos.

Na oportunidade, o prefeito acabou transformando a biblioteca em gabinete, onde despachou, realizou reunião com a direção da escola e secretários do município. Também participaram da reunião sobre a educação escolar a secretária municipal de Educação, Isabel Fantinel, secretário municipal da Saúde, Mateus Ruviaro, secretário municipal de Obras, Álvaro Trojahn, Niura Mendes representando a Câmara de Vereadores, o advogado da Prefeitura Bruno Halberstadt e a chefe de gabinete Kauani Bender. Pela Escola Santa Rosa a diretora Telma Becker, o professor John Lennon Lidermann e a professora Iolanda Filippini.

A reunião do Poder Executivo com a direção da escola proporcionou debater importantes assuntos relacionados com o educandário, mas, fundamentalmente, sobre a educação no município. Na ocasião também foi apresentado o projeto de ampliação e melhorias estruturais na escola.

Depois, o prefeito Xirú e os demais integrantes da equipe do Executivo Municipal passearam pelo interior da escola, olharam os trabalhos que estavam expostos em várias salas de aula e conversaram com os alunos. Além da comitiva do prefeito, pais de alunos e a vereadora Seila Trindade Ferreira, que também visitaram a escola, puderam conviver por alguns momentos com a comunidade escolar.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro