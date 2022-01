Poder Executivo de Formigueiro encaminha projeto de reajuste dos salários dos servidores municipais

Na última terça-feira, dia 11, o Poder Executivo de Formigueiro encaminhou para a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei nº 001/2022 para revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos.

O objetivo da ação é preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário. O percentual do reajuste é de 10,06% referente a média do IPCA-IBGE dos últimos 12 meses.

Os beneficiados pela revisão geral anual são os servidores do quadro efetivo, ativos, inativos, pensionistas, servidores de cargos de comissão e contratados.

A Administração Municipal, mesmo em tempos de crises, segue preocupada com a valorização o funcionalismo público.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro