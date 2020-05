Plataformas digitais auxiliam nas atividades da Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno

Com o intuito de dar continuidade aos projetos desenvolvidos e saber qual a situação dos municípios, a Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno vem utilizando os meios tecnológicos, para manter a aproximação com a sociedade, devido ao coronavírus (COVID-19), utilizando plataformas digitais, para realizar reuniões, com os municípios da Comarca de Faxinal do Soturno, sendo composta por este município, Nova Palma, Dona Francisca, São João do Polêsine e Ivorá.

Com isso foi realizada videoconferência no dia 14 de maio, com policiais civis da Comarca, e representantes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS de Faxinal do Soturno, bem como a Defensora Pública, para verificar a atual situação acerca da violência doméstica em razão do coranavírus, adotando medidas para a efetivação do Projeto Florescer, que trata da violência doméstica.

Também, foi celebrada audiência no dia 19 de maio, com os Delegados de Policia da Comarca, para apresentar as propostas do Projeto MP nas Policias, o qual foi acolhido pelos presentes.

A Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno informa ainda que se encontra na rede social Instagram, através do perfil: @mpfaxinalsoturno, em que serão divulgadas todas as atividades referentes aos Projetos desenvolvidos, como: Resíduos Sólidos: Municípios Sustentáveis e Belos; MP nas Escolas; Deficientes: Superando Desafios, Idosos: Sempre é Idade de Ser Feliz, entre outros.

Fonte: Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno