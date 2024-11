Plataforma digital de turismo idealizada na Quarta Colônia foi lançada na Festuris, em Gramado

Nascida na região do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco, a Explorar.rs (www.explorar.tur.br) é uma plataforma de turismo digital que tem o propósito de desenvolver a cadeia turística do Rio Grande do Sul, conectando viajantes a roteiros de gastronomia, passeios, eventos e hospedagem. Com o diferencial de entregar ao viajante opções turísticas que vão além dos destinos tradicionais, como Serra Gaúcha, Região Metropolitana e Litoral, a Explorar.rs foi lançada oficialmente no último sábado, dia 9, no Palco RS, da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, durante a Feira Internacional de Turismo (Festuris), em Gramado.

A plataforma, idealizada pela turismóloga e proprietária da agência de viagens Viaggio Quarta Colônia, Andreia Brondani, começou a operar em meados de agosto deste ano como um marketplace, em que o viajante tem acesso a informações, reservas e compra em um mesmo ambiente. Os números desses três meses são sinais de seu potencial. A Explorar.rs contabiliza mais de 4.6 mil visitas à plataforma, 100 produtos de parceiros cadastrados e 250 vendas efetivadas. Nas redes sociais, a plataforma atraiu mais de 2 mil seguidores, com 358 mil visualizações de conteúdo e mais de 3 mil interações.

Ao viajante, são oferecidas opções nas regiões das Missões, Pampa Gaúcho, Costa Doce, Quarta Colônia, Fronteira, Serra Gaúcha, Litoral e Região Metropolitana, Canyons do Sul e geoparques Quarta Colônia, Caçapava do Sul e Canyons do Sul . A Explorar.rs conta com apoio do Geoparque Quarta Colônia/Unesco, da Viva o RS – plataforma de conteúdo de turismo do governo do Estado, do Sebrae, da Wine Locals e do governo do Estado. Ainda, mantém contato direto com os parceiros que encontram na plataforma um local seguro e efetivo para ofertar seus produtos.

O lançamento da plataforma no Festuris é fruto da aproximação da Explorar.rs com a Secretaria Estadual do Turismo (Setur), no início de outubro. A iniciativa foi apresentada ao secretário Ronaldo Santini por uma comitiva composta de empresários, representantes de entidades e políticos da Quarta Colônia. A proposta foi bem acolhida pelo secretário, que garantiu a participação e o lançamento no estande da Setur na Festuris.