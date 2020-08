Plantio de palmeiras na Avenida Emancipação, em Nova Palma

Fazendo jus a um dos apelidos do município “Terra da Palmeira” , e ao seu nome, que recebeu em função do grande número de árvores da espécie que havia à época, a equipe da Secretaria Municipal de Obras de Nova Palma plantou nos últimos dias mais algumas palmeiras na entrada da cidade.

No canteiro do último trecho da Avenida Emancipação, quando esta termina na rua Raimundo Aléssio, foram plantadas espécies de palmeira-real, em mais uma etapa desse serviço de arborização e ornamentação da avenida, que já havia sido feito no trecho próximo ao trevo de acesso do município.

Pintura de cordões, quebra-molas e faixas de segurança

Na última semana, na área urbana, a equipe do setor de Obras focou parte do serviço na pintura de cordões de calçadas, quebra-molas e faixas de segurança.

Foram pintados cordões, quebra-molas e faixas do entorno da Praça Pe. João Zanella e ao longo da Rua Raimundo Aléssio.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma